Київ: у Новорічні свята пожежники врятували 5 осіб

У Новорічні свята столичні вогнеборці врятували 5 осіб та виявили 1 загиблого.

Про це інформує прес-служба Головного територіального управління МНС в м. Києві.

Так, було врятовано водія вантажного автомобіля Volvo, який отруївся чадним газом під час гасіння загоряння, що сталося через коротке замикання електропроводів його автівки. Ситуація сталася 31 грудня о 04:30 на нічній стоянці по вул. Новопиригівська, 58. Чоловіка госпіталізували у реанімацію лікарні №5. Внаслідок пожежі салон та кабіна згоріли повністю.

Інший випадок, який призвів до отруєння чадним газом та опіків тіла, трапився того ж дня о 13:40. В одноповерховому приватному житловому будинку на вул. Федьковича, 3, в одній з квартир на кухні виникла пожежа. На місце події негайно прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Одне відділення гасило полум’я, інше – проводило розвідку, під час якої було врятовано двох людей. 62-річний власник квартири отримав опіки 1-2 ступеню 8% тіла, опіки очей та отруївся продуктами горіння. Його госпіталізували в лікарню №2, у відділення шокової реанімації. А 25-річну дівчину доставили у лікарню швидкої медичної допомоги у відділення токсикології. Вогнем знищено кухонні меблі, холодильник, закопчено стіни та стелю, згоріло та розібрано 15 кв м покрівлі будинку.

Наступний виклик про пожежу на пункт зв’язку «101» надійшов через дві години. У 4-поверховому житловому будинку по вул. Стельмаха,12-А, у двокімнатній квартирі горів матрац. Під час гасіння пожежі виявлено тіло 50-річного власника без ознак життя.

1 січня о 19:10 голосіївські рятувальники гасили сміття на площі 4 кв м у металевій допоміжній споруді, розташованій у дворі 17-поверхового житлового будинку по вул. Маршала Якубовського, 4. Перешкоджали гасінню полум’я зачинені двері, які довелось рятувальникам відкрити за допомогою бензорізу. Потрапивши в середину будівлі, вогнеборці врятували чоловіка. Вони вивели постраждалого на свіже повітря і передали його лікарям швидкої медичної допомоги.

Того ж дня о 22:33 виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку на бульварі Амвросія Бучми, 1, на шостому поверсі у квартирі на кухні. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку, яка отримала опіки 1-2 ступеню 9% тіла та отруїлася продуктами горіння. Її було госпіталізовано в лікарню №2, у відділення шокової реанімації.

А в ніч з 1 на 2 січня у 18-поверховому житловому будинку на вул. Драгоманова, 8-Б, в квартирі на п’ятому поверсі горів балкон. Причиною пожежі стало занесення стороннього джерела запалювання з послідуючим горінням. Через необережне використання піротехніки, вогнем знищено побутові речі на площі 2 кв м, закопчено стіни та стелю кімнати. Постраждалих та жертв немає.