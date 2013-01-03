В Оболонському районі Києва реконструюють три поліклініки

12:35, 03 січня 2013
Новини регіонів
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Повідомили у міськадміністрації

В Оболонському районі Києва реконструюють три поліклініки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА від 29 грудня 2012 року.

Заплановано, зокрема, здійснити роботи з реконструкції покрівлі та утеплення фасадів в центральній районній поліклініці на вул. Маршала Тимошенка, 14; дитячій поліклініці №2 за тією ж адресою та центральній районній дитячій поліклініці на вул. Північна, 4-А.

Згідно з документом, замовником виконання робіт визначено Оболонську райдержадміністрацію, як зобов’язана одержати вихідні дані на проектування об’єктів реконструкції, забезпечити розробку проектно-кошторисної документації, визначити генеральні проектні та підрядні організації тощо.

У розпорядженні зазначається, що при укладенні договорів підряду на виконання будівельних робіт замовник має передбачити умови щодо надання підрядниками гарантій якості та встановити гарантійні терміни експлуатації.

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