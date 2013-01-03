У Черкаській області на цукровому заводі загинув наладчик

13:42, 03 січня 2013
Новини регіонів
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У результаті нещасного випадку

У Черкаській області на території Селищанського цукрового заводу Корсунь-Шевченківського району в результаті нещасного випадку загинув працівник заводу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, наладчик лінії з переробки цукрового буряку під час її обходу 1 січня близько 9-ї години впав у відкритий люк бункера, де був засипаний 5 тоннами буряку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Черкаській області створено комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком. Наразі триває розслідування.

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