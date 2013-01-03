Полтавщина: померла 19-річна дівчина, вдавившись бананом

У Полтавській області 1 січня 2013 року померла 19-річна дівчина, яку було госпіталізовано 22 грудня минулого року після участі в конкурсі на швидке поїдання банана в одному з кафе міста Гребінки.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Полтавській області.

За їх даними, 22 грудня до Гребінківської центральної районної лікарні безпосередньо з кафе у непритомному стані було доставлено 19-річну дівчину. Спочатку лікарі встановили діагноз - асфіксія (дівчина нібито удавилася бананом).

Як встановили працівники міліції, під час відпочинку в одному з кафе м. Гребінка дівчина взяла участь у конкурсі на швидше поїдання банана. За свідченнями деяких очевидців, під час гри дівчина, начебто, удавилася бананом, внаслідок чого їй стало зле. Проте згодом, після ретельного обстеження пацієнтки фахівцями з обласного центру, які прибули на допомогу місцевим лікарям, стало відомо, що дівчина не удавилася бананом, а отримала серйозні опіки через вдихання високотемпературних парів алкоголю (можливо, після вживання спиртного напою "самбуки", яким, за свідченнями деяких відвідувачів закладу, вона запила банан).

24 грудня дівчину перевезли до реанімаційного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. Проте, незважаючи на всі намагання медичних працівників, врятувати їй життя не вдалося. Одержані пошкодження виявилися несумісними з життям і 1 січня 2013 року дівчина померла.

Правоохоронці за даним фактом проводять ретельну перевірку.

Дівчина була сиротою, у неї залишився старший брат. Сьогодні її поховають.