У Луганську горіла дитяча карусель

Поблизу центральної ялинки

У Луганську горіла дитяча карусель поблизу центральної новорічної ялинки. Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 січня о 17:48 у Луганську поблизу центральної новорічної ялинки, розташованої на Театральній площі, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб сталося загоряння легкозаймистих прикрас дитячої механічної каруселі. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу загоряння ліквідовано працівницею, яка обслуговує атракціон. Вогнем пошкоджено гойдалку. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

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