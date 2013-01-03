У Луганську горіла дитяча карусель
17:38, 03 січня 2013Новини регіонів
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Поблизу центральної ялинки
У Луганську горіла дитяча карусель поблизу центральної новорічної ялинки.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 січня о 17:48 у Луганську поблизу центральної новорічної ялинки, розташованої на Театральній площі, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб сталося загоряння легкозаймистих прикрас дитячої механічної каруселі.
До прибуття пожежно-рятувального підрозділу загоряння ліквідовано працівницею, яка обслуговує атракціон.
Вогнем пошкоджено гойдалку. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
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