На Київщині горіла сільська школа.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 січня о 22:19 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загоряння в сільській школі села Пищики.

На місце події терміново виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Сквирського та Білоцерківського районів.

По прибуттю було встановлено, що горить підсобне приміщення школи. Завдяки пожежникам вдалося не допустити розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Причина та збитки встановлюються.