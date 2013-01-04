На Київщині горіла сільська школа
11:41, 04 січня 2013Новини регіонів
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На Київщині горіла сільська школа.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 січня о 22:19 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загоряння в сільській школі села Пищики.
На місце події терміново виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Сквирського та Білоцерківського районів.
По прибуттю було встановлено, що горить підсобне приміщення школи. Завдяки пожежникам вдалося не допустити розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Причина та збитки встановлюються.
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