У Києві водій не надав допомогу жінці, що випала з автобуса

У Києві затримано водія, який не надав допомогу жінці, що випала з керованого ним автобуса і вдарилася головою об асфальт.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, пригода трапилася 3 січня близько четвертої години дня на вулиці Вербицького у Дарницькому районі. З салону автобуса МАЗ, що рухався за маршрутом №45, випала жінка похилого віку і вдарилася головою об асфальт. А трапилося це тому, що водій, всупереч вимогам правил, розпочав рух, не переконавшись, що двері салону закриті, зазначили в ДАІ. Люди, що знаходилися на зупинці, одразу кинулись на допомогу постраждалій. А водій, наче нічого не сталося, продовжив рух за маршрутом, хоча, відповідно до п. 2.10 Правил дорожнього руху, він мав зупинити транспорт, залишатися на місці пригоди, надати допомогу потерпілій і повідомити про це міліцію.

Громадяни, що знаходилися на зупинці, викликали швидку, звернулися до міліції. Потерпілу було госпіталізовано, а орієнтування, про автобус, що зник з місця ДТП, було негайно передано усім постам ДАІ. Згодом, інспектори ДАІ Дарницького району затримали той самий автобус, але вже з іншим водієм. Як з’ясувалося, порушник здав зміну і вирушив у своїх справах. Його швидко розшукали і доставили до Дарницького райуправління міліції. На запитання, чому він залишив місце пригоди, порушник відповів, що жінка від його допомоги відмовилася.

Розпочато розслідування цього випадку.