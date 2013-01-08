На Дніпропетровщині батьків засуджено за спробу продати дитину

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив без змін вирок Заводського районного суду Дніпродзержинська, яким батьків, що з корисливих мотивів намагалися продати власну дитину, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Батьки розмістили оголошення про продаж сина 2008 року народження на одному з дніпропетровських телеканалів, однак не довели свій намір до кінця через втручання правоохоронців.

Проти подружжя було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього).

Вирок Заводського райсуду батьки намагались оскаржити, подавши апеляційну скаргу, але державним обвинувачем було доведено, що міра покарання повністю відповідає тяжкості злочину засуджених.