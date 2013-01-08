На Тернопільщині троє осіб отруїлися чадним газом

Несправність газового котла

У Тернопільській області троє осіб отруїлися чадним газом. Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався вночі у селі Трибухівці Бучацького району. Усіх постраждалих (1974, 1997 та 2000 років народження) госпіталізовано до реанімаційного відділення Бучацької районної клінічної лікарні. Попередня причина отруєння – несправність газового котла.

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