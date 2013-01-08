На Тернопільщині троє осіб отруїлися чадним газом
10:04, 08 січня 2013Новини регіонів
0
Несправність газового котла
У Тернопільській області троє осіб отруїлися чадним газом.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався вночі у селі Трибухівці Бучацького району.
Усіх постраждалих (1974, 1997 та 2000 років народження) госпіталізовано до реанімаційного відділення Бучацької районної клінічної лікарні.
Попередня причина отруєння – несправність газового котла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter