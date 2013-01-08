У Сімферополі троє в масках пограбували гіпермаркет

Троє невідомих у масках пограбували гіпермаркет мережі Metro Cash&Carry, який розташовано при в`їзді до Сімферополя.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби головного управління МВС у Криму Ольга Богославська: «В ніч на 6 січня троє в масках, погрожуючи схожим на пістолет предметом, забрали понад 20 тисяч гривень».

Вона зазначила, що інцидент підпадає під частину 2 статті 187 Кримінального кодексу України - «розбій, скоєний групою осіб».

Співробітник прес-служби сказала також, що міліція активно шукає грабіжників. «Є певні напрацювання», - заявила О.Богославська.