У Києві сталася пожежа у ветеринарній лікарні
12:24, 08 січня 2013Новини регіонів
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Загинуло п’ятеро тварин
У Києві під час пожежі у підвальному приміщенні ветеринарної лікарні, що знаходиться на території санітарно-епідеміологічній станції МОЗ України по вул. Ярославська, 41, загинуло п’ятеро тварин.
Як повідомляє Головне територіальне управління МНС України в м.Києві, повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру надійшло 7 січня о 03.25.
Одразу після надходження сигналу про пожежу на місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Під час гасіння полум’я вони виявили тіла п’ятьох загиблих тварин. Вогнем також було пошкоджено меблі, віконну раму, вхідні двері, закопчено стіни та стелю.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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