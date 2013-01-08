У Києві сталася пожежа у ветеринарній лікарні

У Києві під час пожежі у підвальному приміщенні ветеринарної лікарні, що знаходиться на території санітарно-епідеміологічній станції МОЗ України по вул. Ярославська, 41, загинуло п’ятеро тварин.

Як повідомляє Головне територіальне управління МНС України в м.Києві, повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру надійшло 7 січня о 03.25.

Одразу після надходження сигналу про пожежу на місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Під час гасіння полум’я вони виявили тіла п’ятьох загиблих тварин. Вогнем також було пошкоджено меблі, віконну раму, вхідні двері, закопчено стіни та стелю.

Причина пожежі та збитки встановлюються.