Донеччина: чоловік до смерті побив свою 43-річну дружину

У селищі міського типу Мангуш Першотравневого району Донецької області 36-річний чоловік до смерті побив свою 43-річну дружину.

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, вчора в будинку по вул. Радянській у смт Мангуш без явних ознак насильницької смерті був знайдений труп 43-річної жінки, мешканки цього будинку. За висновком судмедекспертизи встановлено, що причиною смерті стала закрита тупа травма живота з розривом селезінки, внутрішньочеревною кровотечею.

Працівники карного розшуку встановили і затримали 36-річного раніше засудженого чоловіка загиблої, який у результаті сварки руками і ногами кілька ударив у живіт дружину, заподіявши тілесні ушкодження, від яких вона померла. Запобіжний захід затриманому обирається.