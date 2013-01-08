На Волині шукають двох дітей, які пішли колядувати
15:10, 08 січня 2013Новини регіонів
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...і не повернулися
У Волинській області шукають двох хлопчиків, які пішли колядувати і не повернулися.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, 7 січня двоє дітей – учні 7 і 6 класів, жителі смт Люблинець (Ковельський район) - пішли колядувати і не повернулися. Один з хлопчиків навчався в Люблінецькому НВК ліцеї, школі-інтернаті. Інший був учнем Люблінецької ЗОШ.
Наразі місцезнаходження дітей невідоме.
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