Одещина: із снігових заметів витягнули 12 автомобілів

У Одеській області 7-8 січня рятувальники МНС витягнули із снігових заметів 12 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в Одеській області, через тривалі снігопади на дорогах виникло багато снігових заметів, у яких застряє вантажний і пасажирський транспорт. Протягом 7-8 січня рятувальники МНС звільнили із снігових заметів заметів у Котовському, Савранському, Красноокнянському і Кодимському районах 12 легкових і вантажних авто, в яких перебувало 37 осіб.

Зокрема, на автотрасі біля села Вишневе Татарбунарського району співробітники МНС витягнули із заметів рейсовий автобус Mercedes Sprinter, в якому їхали десятеро пасажирів. Ніхто не постраждав.

На даний час розчищають снігові замети на дорогах Одеської області 147 працівників Служби автомобільних доріг і 101 одиниця техніки, підсумували в облМНС.

Утруднений автомобільний рух і в Одесі, де через ожеледь і невчасне прибирання снігу утворилися величезні затори на Миколаївській дорозі та інших міських автотрасах. Тисячі жителів північної частини міста витрачають на те, щоб добратися до центра міста і назад, по 1,5-2 години.