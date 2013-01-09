Буковина: чоловік через вибух петарди отримав травму очей

У Чернівецькій області чоловік через вибух петарди отримав травму очей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 8 січня, о 06:25 до приймального відділення Сторожинецької центральної районної лікарні потрапив житель міста Сторожинець, 1969 р.н. з пораненням обох очей.

Як з`ясувалося, травму постраждалий отримав внаслідок вибуху петарди. Наразі чоловік направлений до офтальмологічного відділення обласної лікарні у Чернівцях. Стан потерпілого середньої тяжкості.