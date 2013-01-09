Київщина: під час колядування загубилася 5-річна дівчинка

Громадський порядок під час святкування Різдва Христового в більш ніж 500 населених пунктах столичного регіону забезпечувало близько тисячі працівників міліції, 130 представників громадських формувань та 100 курсантів внутрішніх військ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, значних порушень громадського порядку під час святкування та відвідування жителями області культових споруд зафіксовано не було.

Загалом богослужіння у церквах відвідали понад 80 тисяч людей.

Щоправда, не обійшлося й без інцидентів. В місті Фастів під час колядування загубилася 5-річна дівчинка. Старші брати семи та дев’яти років не догледіли і маленька залишилася поблизу місцевого супермаркету сама. Дитину знайшли працівники патрульної служби міліції і доставили до міськвідділу, а згодом, з’ясувавши особи батьків, повернули колядницю додому.