На Миколаївщині перекинувся автобус з 37 пасажирами

8 січня о 15:10 до оперативно-диспетчерської служби Територіального управління МНС у Миколаївській області від одного зі свідків події надійшло повідомлення про те, що біля с. Троїцьке Новоодеського району в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинувся на бік пасажирський автобус «Еталон».

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, автобус рухався за маршрутом «Вознесенськ-Миколаїв». В автобусі разом з водієм перебували 37 осіб. Трьох пасажирів, які отримали незначні травми, забрала швидка медична допомога. Решта громадян відмовилися від надання медичної допомоги та були доставлені до кінцевих пунктів призначення на попутному транспорті.

Автобус заплановано підняти силами підприємства, на балансі якого він перебуває.

На місці події працювали співробітники ДАІ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного підприємства «Миколаївоблавтодор» та швидкої медичної допомоги.