В Одеській області проведуть загальний медичний огляд дітей

В Одеській області цього року проведуть загальний медичний огляд дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров`я, медичний огляд дітей відбуватиметься "в рамках програми соціально-економічного розвитку регіону" за аналогією минулорічного огляду дорослого населення, яке довело свою ефективність.

За словами начальника профільного управління обласної державної адміністрації Михайла Бартка, це дозволить одержати загальну картину щодо стану здоров`я дитячого населення, а маленьким пацієнтам та їхнім батькам отримати кваліфіковані консультації провідних спеціалістів без потреби виїзду до районних та обласних центрів.

За словами М.Бартка, оглядати дітей будуть мобільні бригади профільних спеціалістів, які виїжджатимуть до кожного з районів Одеської області. На це, за інформацією управління охорони здоров`я, планується виділити понад 1 млн грн.