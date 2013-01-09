Влада Києва планує цього року модернізувати 20 дитсадків

У Києві впродовж 2013 року оновлять та модернізують 20 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, посилаючись на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра Попова.

Так, у поточному році заплановано оновити та поліпшити матеріально-технічну базу 20 столичних дитсадків та збільшити їх потужність загалом на 1 тис. 750 місць. Таким чином, уже до кінця поточного року близько 4 тис. маленьких киян зможуть відвідувати оновлені дошкільні навчальні заклади, зазначили в КМДА. Наразі складено перелік таких закладів та розпочато організаційну роботу.

Крім того, у 2013 році в дитячих садках столиці відновлять роботу 80 груп загальною кількістю понад 1,5 тис. дітей.

При цьому в КМДА нагадали, що минулого року в дитсадках столиці на 3075 місць стало більше. Для дітей дошкільного віку відновили роботу 10 дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не працювали, а також 84 групи у працюючих дитячих садках.

Також у Департаменті освіти й науки, молоді та спорту інформують, що триває впровадження «Електронної системи запису до дошкільних навчальних закладів». Наразі вона працює в Оболонському районі (dnz.kiev.ua), а у Печерському та Дарницькому районах відбувся тестовий запуск системи онлайн-реєстрації дітей. На повну потужність електронна система запису дітей в усіх дитячих садках столиці запрацює вже в першій половині 2013 року, йдеться в повідомленні.