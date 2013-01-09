У Полтаві порятували 12-річного хлопця, який провалився у ставок

У Полтаві врятовано 12-річного хлопця, який на ставку потрапив у лунку.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 8 січня о 15:15 на пункту зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Полтави надійшло повідомлення, що хлопець, 2001 року народження, провалився у лунку на ставку.

Виявилося, що діти вийшли на кригу та влаштували змагання з ковзання. Під час гри один із хлопчиків провалився однією ногою в лунку, яку використовували рибалки. Товариші хлопчика зателефонували рятувальникам і попросили про допомогу.

Під час прибуття підрозділу хлопець знаходився однією ногою у кризі і самостійно не міг вивільнитися. Рятувальники витягли потерпілого та доставили його за місцем проживання.