Госпіталізовано 8 пасажирів автобуса, який перекинувся

До 8-ми зросла кількість госпіталізованих пасажирів рейсового автобусу, який перекинувся вчора у Миколаївській області.

Про це повідомляє Територіальне управління МНС у Миколаївській області.

Як повідомлялось раніше, 8 січня до оперативно-диспетчерської служби Територіального управління МНС у Миколаївській області від водія, який став свідком події, надійшло повідомлення, що біля с. Троїцьке Новоодеського району Миколаївської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинувся на бік пасажирський автобус «Еталон», який слідував по маршруту Вознесенськ-Миколаїв. У салоні автобуса знаходилося разом з водієм 37 людей.

До Новоодеської Центральної районної лікарні з місця події було доставлено трьох осіб. Через деякий час після ДТП до лікарні звернулися двоє дорослих, яких госпіталізовано до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги, та троє дітей, які доставлені до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Таким чином, внаслідок ДТП госпіталізовано 8 осіб: п’ять дорослих та троє дітей. Постраждалі знаходяться в стані середньої важкості.

Решта пасажирів відмовилися від надання медичної допомоги та успішно доставлені до кінцевих пунктів призначення на попутному транспорті.

Автобус підняли силами підприємства, на балансі якого він знаходиться.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державтоінспекції УМВД України в Миколаївській області, водій рейсового автобуса, що перекинувся вчора в Миколаївській області, порушив правила перевезення пасажирів, під час руху неодноразово відволікався від керування, вів розмови із пасажирами і розмовляв по мобільному телефону.

За даними ДАІ, в результаті ДТП 19 пасажирів, серед яких 3 неповнолітніх, одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.