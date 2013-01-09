У столиці рівень захворюваності на грип нижче епідпорогу

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу у 2,2 рази.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби.

При цьому показник епідпорігу для одного тижня у Києві складає 86,9 на 10 тис. населення.

Загалом, за даними СЕС, з 31 грудня 2012 року до 7 січня 2013 року на ГРВІ у Києві захворіло 11090 осіб. Станом на 8 січня серед пацієнтів із респіраторними захворюваннями – грип не виявлено.

У КМДА також нагадують, що з метою попередження захворюваності на грип в епідсезон 2012-2013 років було визначено перелік амбулаторно-поліклінічних закладів для проведення вакцинації проти грипу мешканцям столиці.

Так, особам, які виявили бажання щепитись проти грипу, лікарі виписують рецепт на вакцину. Вакцинація здійснюється препаратом Ваксігрип (виробництво Франція; орієнтовна вартість 77,16 грн) та Інфлувак (виробництво Нідерланди; орієнтовна вартість 87,37 грн). Придбати вакцину можна в аптечних пунктах КП «Фармація», розташованих безпосередньо у поліклініках, зазначається в повідомленні.