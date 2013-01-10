У Маріуполі "листоноша" і її спільник вбивали пенсіонерів

У Маріуполі Донецької області затримано "листоноша" і її спільник, які з метою наживи здійснювали вбивства літніх пенсіонерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

Так, в міліцію надійшло повідомлення, що за кілька годин до Нового року одна старенька була задушена у власній квартирі, а виявив нещасну її онук, який приїхав до неї, щоб забрати на свято.

Крім цього, на початку грудня минулого року в цьому ж районі було скоєно аналогічне кримінальне правопорушення, яке залишалося нерозкритим.

Заступник начальника сектору карного розшуку Іллічівського райвідділу міліції Ігор Востряков повідомив, що під час огляду місця події були вилучені відбитки пальців рук злочинця, проте дактилоскопічні карти з такими відбитками в міліції були відсутні. Також в квартирі практично не була порушена обстановка, і на тілі потерпілої були незначні пошкодження.

В результаті оперативного відпрацювання, були затримані підозрювані: це жінка 1976 року народження, яку в минулому неодноразово судили за крадіжки, і працювала листоношею, а також її цивільний чоловік - 37-річний житель Волноваського району.

Складність в затриманні підозрюваних була в тому, що подружжя постійного місця проживання не мали, часто змінювали квартири й гуртожитку, тому міліціонерами були перекриті всі місця їхньої можливої появи. На одній з адрес вони були затримані в під`їзді і доставлені в райвідділ.

Злочинна схема у затриманих була досить простою: жінка стукала в двері і представлялася співробітником поштового відділення, пенсіонери не замислюючись, відкривали двері і пускали на поріг своїх убивць. Чоловік збивав з ніг безпорадних стареньких і душив руками, а його подруга в цей час шукала матеріальні цінності. Для них цінність представляли не тільки гроші, але й побутова хімія, і продукти харчування з холодильника потерпілих.

В даний час відкрито кримінальне провадження по пп. 6, 12 ч. 2 ст.115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув`язнення з конфіскацією майна.