У Євпаторії горів дитячий оздоровчий центр

Жертв та постраждалих немає

Вчора о 23.50 у Євпаторії на території літнього дитячого оздоровчого центру «Смена» у двоповерховій будівлі житлового корпусу (1939 року забудови площею 600 кв. м) на першому поверсі виникла пожежа. О 5.30 підрозділами пожежної-рятувальної служби пожежу локалізовано на площі 400 кв. м, повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ліквідація пожежі триває. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС у Криму.

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