Черкащина: на автостанції виявили гранату часів війни

У Черкаській області в місті Сміла вранці 9 січня на території міжміської автостанції виявили гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, близько 10.30 до рятувальників надійшла інформація про знайдену гранату на території автостанції.

Піротехнічна служба аварійно-рятувального загону спецпризначення, що прибула для ліквідації небезпечної знахідки, ідентифікувала вибухонебезпечний предмет як гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

Боєприпас лежав у снігу між будівлею автостанції та магазином. Гранату вивезли в безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Це перший вибухонебезпечний предмет, виявлений на Черкащині у 2013 році.