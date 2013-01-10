На Хмельниччині відкриють НДІ судекспертиз

Незабаром у місті Хмельницький буде відкрито Хмельницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.

Протягом двох місяців, згідно з наказом, мають бути вжиті організаційні заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту.

Створення такої установи на Хмельниччині дозволить зосередити кваліфіковані експертні кадри на місцях, забезпечити потребу правоохоронних органів, судів регіону, а також пересічних громадян у проведенні судових експертиз. Основним завданням діяльності відділення стане проведення експертиз у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні порушення та під час виконавчого провадження.

На даний час через відсутність у регіоні спеціалізованої експертної установи правоохоронні органи та суди області призначають значну кількість судових експертиз до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. При цьому кількість експертиз постійно збільшується.

У даний час в системі Міністерства юстиції функціонують 7 інститутів судових експертиз - у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Сімферополі, а також 13 відділень цих установ - у Вінниці, Луцьку, Житомирі, Кіровограді, Луганську, Миколаєві, Полтаві, Севастополі, Сумах, Тернополі, Херсоні, Черкасах, та Чернігові. До сфери управління Мін‘юсту відноситься також єдиний в Україні Науково–дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності.