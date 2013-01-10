Луганщина: 2 осіб загинули через отруєння чадним газом

10 січня у м. Рубіжне (Луганська область) в одній з квартир житлового будинку були виявлені загиблі чоловік, 1982 р. н., та жінка,1979 р. н., повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом через порушення витяжної вентиляції.

На місце події виїжджали рятувальники, медики, міліція.