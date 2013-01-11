Затримали ув’язненого, який втік з харківської лікарні

Співробітники правоохоронних органів затримали ув’язненого, який 26 грудня 2012 року, перебуваючи на лікуванні в Харківській міській клінічній лікарні №2, втік з-під варти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 грудня з харківської лікарні утік ув’язнений, доставлений зі слідчого ізолятора для проведення операції.

За даними прес-служби прокуратури Харківської області, 43-річний чоловік з 13 червня 2012 року перебував під вартою в Харківському слідчому ізоляторі за обвинуваченням у шахрайстві та підробці документів. Для проведення операції його доставили в медзаклад 24 грудня.

Було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Крім того, прокуратура Московського району Харкова за фактом втечі ув’язненого порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно службових осіб слідчого ізолятора.