У Миколаєві вантажний потяг наїхав на чоловіка

10 січня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби ТУ МНС у Миколаївській області від працівників залізничної станції надійшло повідомлення про те, що на залізнично-дорожньому переїзді по вул. Фрунзе у м. Миколаєві вантажний потяг наїхав на чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Причина та обставини трагедії з’ясовуються.

На місці події працювали: аварійно-рятувальне відділення ТУ МНС у Миколаївській області, слідчо-оперативна група Заводського райвідділу УМВС та бригада швидкої медичної допомоги.