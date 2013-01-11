У Миколаєві вантажний потяг наїхав на чоловіка
11:05, 11 січня 2013Новини регіонів
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Причина трагедії з’ясовується
10 січня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби ТУ МНС у Миколаївській області від працівників залізничної станції надійшло повідомлення про те, що на залізнично-дорожньому переїзді по вул. Фрунзе у м. Миколаєві вантажний потяг наїхав на чоловіка.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Причина та обставини трагедії з’ясовуються.
На місці події працювали: аварійно-рятувальне відділення ТУ МНС у Миколаївській області, слідчо-оперативна група Заводського райвідділу УМВС та бригада швидкої медичної допомоги.
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