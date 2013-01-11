У Донецьку автобус наїхав на санки, загинула 3-річна дівчинка

У Донецьку в Будьонівському районі автобус наїхав на санки, внаслідок чого 3-річна дівчинка загинула на місці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, вчора, 10 січня, о 16.50 замовний автобус ЛАЗ рухався без пасажирів, і 56-річний водій автобуса, повертаючи на перехресті, не врахував габаритів свого транспортного засобу і зробив наїзд на дівчинку, яку бабуся перевозила через дорогу на санках. Дитина одержала травми, несумісні з життям, і померла на місці ДТП.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Максимальне покарання, передбачене за вчинення цього злочину, - позбавлення волі строком до 8 років.

Досудове слідство проводиться органами міліції. Хід розслідування справи перебуває на контролі в прокуратурі Донецької області.