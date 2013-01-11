На Тернопільщині від переохолодження загинула 90-річна жінка
13:45, 11 січня 2013Новини регіонів
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Не встигла дійти додому
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинула 90-річна жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МЧС, трагедія сталася учора в Підволочиську. Тіло жінки виявили опівночі на її присадибній ділянці.
За попередніми даними, причиною загибелі стало загальне переохолодження. Не виключено, що жінці спочатку стало погано і через раптове погіршення самопочуття вона не встигла дійти додому, через що і замерзла.
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