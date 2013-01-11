Учителька вивозила українок до Туреччини для експлуатації

Прокуратура Запорізької області розпочала процес екстрадиції з РФ громадянки України – екс-педагога однієї із запорізьких шкіл, яка організувала вивезення українок до Туреччини з метою сексуальної експлуатації, і понад 7 років переховувалася від правосуддя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратура області "направила до Міністерства юстиції України клопотання про екстрадицію з Росії громадянки України – колишньої вчительки однієї із запорізьких шкіл, яка впродовж 5 років організовувала вивіз з території області молодих дівчат до Туреччини з метою продажу для сексуальної експлуатації», і яка перебуває у міжнародному розшуку.

За даними прокуратури, дівчата вивозилися за їх згодою, проте не завжди знали, на яку саме роботу їдуть.

«Бізнес» вчителька вела разом зі своєю дочкою і приятелькою. Після того, як у 2005 році групу сутенерів було виявлено співробітниками запорізького УБОЗ, жінка, кинувши співучасниць, переховувалася і більш ніж 7 років перебувала в міжнародному розшуку.

«Зловмисницю затримали у Москві 1 січня. В Україні після екстрадиції їй буде пред`явлено звинувачення за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін до 12 років.