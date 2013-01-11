Чоловіка, який скоїв подвійне вбивство, затримано в Білорусі

Чоловіка, який 9 січня скоїв подвійне вбивство у Корецькому районі Рівненщині, затримано в Білорусі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, чоловіка, якого підозрюють у скоєнні подвійного вбивства, виявлено і затримано у Білорусі правоохоронцям міста Барановичі.

Затриманим виявився 28-річний цивільній чоловік загиблої, який переважно перебував на заробітках у Росії.

За даними міліції, він повернув із заробітків, застав вдома дружину із коханцем і вбив їх на грунті ревнощів.

У загиблої жінки було двоє малолітніх дітей - донька-першокласниця та трирічний син.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня у селі Трубиці Корецького району на Рівненщині знайшли вбитими в одному будинку 26-річну жительку цього села та 32-річного жителя Костополя.

Тіла молодих людей з ознаками насильницької смерті було виявлено у будинку загиблої жінки.