Чоловіка, який скоїв подвійне вбивство, затримано в Білорусі
28-річний громадянин
Чоловіка, який 9 січня скоїв подвійне вбивство у Корецькому районі Рівненщині, затримано в Білорусі.
Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, чоловіка, якого підозрюють у скоєнні подвійного вбивства, виявлено і затримано у Білорусі правоохоронцям міста Барановичі.
Затриманим виявився 28-річний цивільній чоловік загиблої, який переважно перебував на заробітках у Росії.
За даними міліції, він повернув із заробітків, застав вдома дружину із коханцем і вбив їх на грунті ревнощів.
У загиблої жінки було двоє малолітніх дітей - донька-першокласниця та трирічний син.
Як повідомляв УНІАН, 9 січня у селі Трубиці Корецького району на Рівненщині знайшли вбитими в одному будинку 26-річну жительку цього села та 32-річного жителя Костополя.
Тіла молодих людей з ознаками насильницької смерті було виявлено у будинку загиблої жінки.