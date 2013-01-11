Тернопільщина: під час полювання чоловік застрелив односельчанина

На Тернопільщині під час полювання чоловік застрелив свого односельчанина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, нещасний випадок стався учора, 10 січня, в Лановецькому районі. За даними прокуратури двоє жителів села Оришківці займалися полюванням без відповідних дозвільних документів, при цьому знехтували правилами безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Як наслідок 29-річний чоловік завдав своєму 33-річному колезі смертельне вогнепального поранення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 КК України (вбивство через необережність), процесуальне керівництво в якому здійснюється працівником прокуратури Лановецького району.

На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.