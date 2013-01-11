У Херсоні нелегал з Конго обморозив ноги
17:09, 11 січня 2013Новини регіонів
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Потрапив до лікарні
У Херсоні вчора, 10 січня, в хірургічне відділення міської лікарні було доставлено африканця з обмороженням гомілки і стопи 1-го і 2-го ступеня.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення м. Херсона, потерпілий повідомив працівників міліції, що йому 23 року, і він є громадянином республіки Конго.
Окрім того, працівники міліції з`ясували, що африканський гість не пам`ятає, коли саме і де він перетнув державний кордон України. Також встановлено, що постійного місця проживання у конголезця немає.
Розслідування обставин перебування в Україні іноземця триває.
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