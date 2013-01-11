У Херсоні нелегал з Конго обморозив ноги

У Херсоні вчора, 10 січня, в хірургічне відділення міської лікарні було доставлено африканця з обмороженням гомілки і стопи 1-го і 2-го ступеня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення м. Херсона, потерпілий повідомив працівників міліції, що йому 23 року, і він є громадянином республіки Конго.

Окрім того, працівники міліції з`ясували, що африканський гість не пам`ятає, коли саме і де він перетнув державний кордон України. Також встановлено, що постійного місця проживання у конголезця немає.

Розслідування обставин перебування в Україні іноземця триває.