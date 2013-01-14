Закарпаття: туристи потрапили під снігову лавину

У неділю в районі гори Гемба поблизу с. Пилипець у Міжгірському районі Закарпатської області о 17:10 рятувальники знайшли одного із двох туристів, які в суботу потрапили під снігову лавину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України, знайденого чоловіка госпіталізовано до лікарні. О 19:25 рятувальники виявили тіло другого туриста.

Як повідомляв УНІАН, 12 cічня в районі гори Гемба поблизу с. Пилипець у Міжгірському районі під снігову лавину потрапило 2 туристів. Про надзвичайну подію о 13:30 рятувальників повідомив товариш одного із потерпілих, який отримав sms-повідомлення, де зазначалося, що мешканець м. Полтава та його супутник (особа якого встановлюється) потрапили під лавину та потребують допомоги. Пошуки туристів проводили 4 відділення гірських рятувальників: Міжгірського, Ужгородського, Мукачівського та Іршавського районів. Рятувальникам у пошуках допомагали місцеве населення та працівники лісового господарства.

За прогнозами Гідрометцентру, найближчим часом збережеться висока небезпека сходу снігових лавин в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до туристів, мисливців, любителів екстремальних видів спорту утриматись від походів у гори.