Рибалку понад 12 годин носило на крижині по Каховському водосховищі

У Запорізькій області співробітники облуправління МНС врятували рибалку, який понад 12 годин дрейфував на крижині в Каховському водосховищі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, повідомлення про те, що в Каховське водосховище на крижині понесло людину, надійшло на номер «101» від випадкового свідка, який побачив людину на крижині на відстані кілька сотень метрів від берега.

«На місце події для проведення рятувальної операції МНС Запорізької області із Запоріжжя і Енергодара було направлено 2 катери на повітряній подушці «Марс 700». Виявивши рибалку в районі с. Скельки Василівського району Запорізької області, бійці МНС пересадили 45-річного чоловіка на рятувальний катер і доставили на берег», - повідомили в МНС.

За даними рятувальників, від медичної допомоги врятований відмовився і повідомив, що на крижині провів понад 12 годин.

«Чоловік повідомив, що вийшов на лід напередодні – 10 січня ввечері і буквально через кілька годин після цього на крижині, що відкололася через сильний вітер, що раптово здійнявся, був понесений у море», - розповіли в МНС, зазначивши, що на рятувальний катер його пересадили, коли крижина, на якій він дрейфував, вже була за 800 метрів від берегової лінії.