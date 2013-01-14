Тернопільщина: дітей госпіталізували з гострим інгаляційним отруєнням

У неділю о 14.10 до Тернопільської обласної лікарні та обласної дитячої лікарні з ознаками гострого інгаляційного отруєння було госпіталізовано 5 жителів с. Велика Березовиця Тернопільського району, у тому числі трьох дітей 2000, 2006 та 2009 р.н.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, стан здоров’я постраждалих – середнього ступеню важкості.

За фактом отруєння правоохоронними органами проводиться розслідування.