Тернопільщина: дітей госпіталізували з гострим інгаляційним отруєнням
11:09, 14 січня 2013Новини регіонів
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Проводиться розслідування
У неділю о 14.10 до Тернопільської обласної лікарні та обласної дитячої лікарні з ознаками гострого інгаляційного отруєння було госпіталізовано 5 жителів с. Велика Березовиця Тернопільського району, у тому числі трьох дітей 2000, 2006 та 2009 р.н.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, стан здоров’я постраждалих – середнього ступеню важкості.
За фактом отруєння правоохоронними органами проводиться розслідування.
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