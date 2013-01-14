У Київському перинатальному центрі народилося понад 7 тис малюків

У Київському перинатальному центрі, за час його функціонування у 2012 році, народилося 7 тисяч 209 малюків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на столичний Департамент охорони здоров’я, висококваліфіковані медики установи допомогли з’явитися на світ п’ятьом трійням, прийняли 620 передчасних пологів та виходили 53 немовляти з вагою до 1 кг.

Значна кількість новонароджених у Перинатальному центрі – недоношені діти з критично малою вагою тіла, які отримують шанс на життя завдяки зусиллям фахівців і найновітнішому обладнанню закладу. Спеціальні кувези, апарати для проведення тривалої штучної вентиляції легень та інше устаткування відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених дозволяють виходжувати дітей, які народились у важкому стані з вагою від 500 г.

Подальше лікування врятовані малюки проходять у відділенні патології новонароджених Перинатального центру. У разі необхідності до процесу лікування залучають фахівців з інших спеціалізованих медичних закладів столиці. Таким чином, немовлята отримують необхідну допомогу, уникаючи великих ризиків, пов’язаних із транспортуванням. Маленьких пацієнтів у стабільному стані виписують додому, де постійний нагляд здійснює дільничний педіатр. Водночас батьки з дітьми регулярно навідуються до катамнестичного кабінету Перинатального центру, де отримують консультації, поради та підтримку лікарів.

Як повідомляв УНІАН, Перинатальний центр у Києві працює з 12 лютого 2012 року на базі Київського міського пологового будинку № 7.