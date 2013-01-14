У Кременчуці пенсіонер загинув під колесами потягу

У понеділок, 14 січня, в Кременчуці Полтавської області потяг збив на смерть 72-річного пенсіонера, який лежав на рейках.

Як повідомили УНІАН у лінійному відділі міліції на станції «Кременчук», трагедія сталася близько 11.10 на ділянці залізниці вздовж сіл Чечелеве і Маламівка.

За попередніми даними, машиніст електровоза товарного потягу побачив чоловіка, який лежав прямо на дорозі. Залізничник застосував екстрене гальмування, включив сигнал, але пенсіонер не відреагував. Уникнути наїзду не вдалося. Чоловік загинув.

На місці події працює слідчий, встановлюються всі обставини. Загиблий був жителем села Чечелеве.