На Чернігівщині на вулиці виявлено понад кілограм ртуті

На Чернігівщині на сільській вулиці виявлено понад кілограм ртуті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Територіального управління МНС в області.

До служби цивільного захисту в Бобровицькому районі в суботу звернувся 68-річний житель с. Макарівка і повідомив про те, що біля власного подвір’я виявив речовину, схожу на ртуть. Речовина була розлита біля воріт двору чоловіка.

За викликом на місце події виїхали фахівці районного пожежно-рятувального підрозділу ТУ МНС у Чернігівській області. Рятувальники зібрали 1100 грам небезпечної речовини та провели демеркуризацію території.

Зараз вирішується питання щодо утилізації ртуті на спецпідприємстві. Звідки небезпечна речовина з’явилася на вулиці, з’ясовують правоохоронні органи. Проводиться перевірка.