У Києві інвалідам по зору виплатили борги по зарплаті

На вимогу прокуратури Дніпровського району Києва інвалідам, котрі працюють в Київському учбово-виробничому підприємстві №4 УТОС (Українське товариство сліпих), погашено заборгованість з виплати заробітної плати за два місяці минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району Києва, перевіркою, проведеною Головним управлінням праці та соціального захисту населення КМДА за дорученням прокуратури району, встановлено, що інвалідам по зору 1-ї та 2-ї груп, котрі працюють на підприємстві УТОС, не виплачено зарплату за вересень-жовтень минулого року.

Як з’ясувалося, підприємство заборгувало 122 інвалідам 82 тис. грн зарплати.

Прокуратура району внесла керівнику підприємства подання про усунення порушень законодавства про оплату праці, за результатами розгляду якого інвалідам виплачено борги із зарплати.