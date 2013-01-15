У столиці стартує конкурс «Сім’я року»

У Києві розпочався прийом документів для участі в міському конкурсі «Сім’я року», де одинокі батьки та матері самі виховують дітей. Переможець конкурсу отримає спеціальну премію, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Під час відбору учасників враховуватиметься унікальність сім’ї, а саме: дотримання високих норм моралі та трудової етики, збереження національних та духовних традицій. Також серед критеріїв – відповідальне батьківство та досягнення сім’ї в суспільному житті на кшталт творчих наукових чи культурних здобутків.

Усі охочі мають подати документи до 1 лютого 2013 року. За додатковою інформацією можна звернутися до управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти й науки, молоді та спорту КМДА за телефоном: 483-35-25.

Переможців конкурсу «Сім’я року» визначать до 1 березня на засідання міської конкурсної комісії.