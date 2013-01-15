У Кривому Розі вилучили контрабандних цигарок на 500 тис. грн

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) співробітники податкової міліції вчора, 14 січня, вилучили 40 тис. пачок контрабандних цигарок на 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив представник управління податкової міліції ДПС в Дніпропетровській області Олександр Громадський.

Встановлено, що контрабандний бізнес організував 42-річний місцевий мешканець. Він отримав з іншого регіону України велику партію тютюнових виробів, виготовлених в Молдові та Росії. Жодних документів про походження партії тютюну у власника не було. Реалізовувати контрабандний тютюн зловмисник збирався дрібнооптовим продавцям на територіях ринків, зупинках громадського транспорту та місцях скупчення людей переважно у Криворізькому регіоні.

Наразі вирішується питання про притягнення контрабандиста до адміністративної відповідальності.