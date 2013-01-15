У Києві охоронець зі зброї поранив двох громадян

У Святошинському районі Києва, біля магазина «Велика кишеня», охоронець приватної структури з травматичної зброї поранив інспектора патрульної служби Святошинського районного управління ГУМВС України в Києві та двох громадян.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС м. Києва.

За даними ВЗГ, інцидент стався 13 січня близької 2-ї години ночі по вул. Леся Курбаса 6 «г».

Як зазначається у повідомленні, «громадянин, 1987 р. н., грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, заподіяв тілесні ушкодження двом громадянам, при цьому скоїв замах на умисне вбивство інспектора патрульної служби, заподіявши йому тілесні ушкодження, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі».

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, інцидент трапився на грунті ревнощів.

Як повідомили у ВЗГ, потерпілих було госпіталізовано, загрози їхньому життю немає.

Особу чоловіка, що здійснив стрілянину, встановлено. 25-річного стрільця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.