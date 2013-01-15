Працівники Запорізького інтернату привласнювали гроші

Працівники Запорізького психоневрологічного інтернату привласнювали гроші, які були виплачені за роботу пацієнтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, факт привласнення бюджетних коштів працівниками Веселовського психоневрологічного інтернату був виявлений прокуратурою Запорізького району під час здійснення нагляду за дотриманням законодавства у бюджетній сфері.

“Зокрема встановлено, що упродовж 2011-2012 років головний бухгалтер установи «на папері» нарахував і сплатив двом підопічним інтернату як заробітну плату за окремо виконані роботи кошти в сумі 28 тис. грн. Але фактично хворі одержали менш ніж 1 тис. грн», - повідомили у прес-службі.

На сьогодні інформація про скоєння злочину внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України – «Заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснене повторно».

Досудове слідство у справі веде Запорізький райвідділ ГУ МВС України у Запорізькій області.