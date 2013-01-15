Ситуація довкола дитячого санаторію в Алупці складна

Ситуація із Дитячим санаторієм ім. Боброва cкладна і тривала, МОЗ України продовжує боротьбу за нього, і звертається до громадськості та відповідних органів виконавчої влади з проханням долучитися до якнайшвидшого вирішення проблемної справи.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, зазначена ситуація тягнеться ще від 2005 року, коли Алупкінська міськрада, на порушення чинного законодавства, почала ухвалювати численні рішення про виділення ділянок під житлову забудову на території цього закладу. «Від самого початку Міністерство охорони здоров`я України вживає всіх можливих заходів в межах законодавства щодо збереження землі санаторію. Однак більшість судових позовів, попри позитивні рішення суду, перебувають на оскарженні відповідно до скарг осіб-відповідачів», - йдеться у повідомленні.

Наразі санаторій фактично відрізано від моря, оскільки приватна фірма-забудовник побудувала паркан вздовж схилу, що веде до набережної та пляжу, де зазвичай відпочивають діти, які оздоровлюються в медзакладі. Сталося це на новорічні свята на підставі одного із рішень Алупкінської міськради про виділення землі, зазначають у МОЗ.

Крім того, йдеться у повідомленні, Товариство рибалок-любителів "Чайка" зайняло територію санаторію завбільшки дві тисячі кв. м., побудувавши там елінги - спуски до води. При цьому судовими інстанціями позов за цим фактом залишено без розгляду.

У 2010 році, за фактом перевищення міськрадою повноважень, було порушено кримінальну справу.

Ще попереднім складом Алупкінської міської ради в тому ж році (2010-му) був скасований Державний акт санаторію (серія КМ №0000030, виданий 7 квітня 1995 року), який в подальшому було поновлено на підставі рішення суду.

«А от новий склад міськради, по-перше: не скасовує рішення, які були видані минулим складом ради в 2005-2010 роках, і по-друге: не надає документацію за фактами винесення рішень та виділення держактів на території санаторію», - йдеться у повідомленні.

При цьому вказується, що у 2012 році було направлено три звернення санаторію до Держземінспекції АРК та два звернення до Держінспекції сільського господарства АРК з проханням провести перевірку земельного законодавства, але відповіді на ці звернення не було.

18 січня 2012 року було також направлено звернення до Держземінспекції Криму. Матеріали перевірки лише констатують факт виділення землі, однак не дають жодних висновків щодо правомірності цього виділення.

Позовні заяви на рішення про виділення ділянок на території санаторію подавалися в судові інстанції різних рівнів починаючи ще з 2006 року.

«За останні 5 років було подано 48 позовів, 25 з яких було задоволено, але до цього часу вони оскаржуються приватними особами. На сьогодні 4 активних позови перебувають у провадженні. Крім того міськрада Алупки не надає інформації щодо виділення земельних ділянок приватним особам та установам для подальшого оскарження та повернення земельних ділянок санаторію», зазначає прес-служба.

Міністерство охорони здоров`я зазначає, що воно разом із керівництвом санаторію неодноразово зверталося до правоохоронних органів щодо захисту державного майна та прав дітей на отримання повноцінної медичної допомоги, і що боротьба за збереження території санаторію триває.

*** Санаторій ім. Боброва, що в місті Алупка - це дитячий медзаклад з кістково-суглобовим та ортопедичним спрямуванням, розрахований на 200 ліжок, що підпорядкований МОЗ. Наразі у санаторії перебуває на лікуванні 99 дітей.

Як повідомляв УНІАН, заступник прокурора Криму Ігор Шапкін 12 січня заявив, що прокуратура Ялти вживає заходи "представницького характеру" щодо скасування всіх незаконних рішень і угод стосовно земель дитячого протитуберкульозного санаторію ім. Боброва в Алупці.

Раніше стало відомо, що належну санаторію територію відрізають від моря: приватна фірма-забудовник побудувала огорожу по схилу, що веде до набережної та пляжу, писало ZN.UA.

Як підтвердив І.Шапкін, зведення будь-яких споруд на землях санаторію є незаконним, і як тільки прокуратура з`ясує, хто здійснює роботи, то відразу вживатиме заходи зі знесення огорожі, пообіцяв він.

І.Шапкін зазначив, що фактам незаконного розпорядження землями оздоровниці вже дано оцінку в рамках кримінального провадження. Він повідомив також, що прокуратура вже кілька разів "відбивала" неодноразові спроби вкрасти у санаторію більше половини належних йому 11,3 га землі.