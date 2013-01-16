У Скадовську від отруєння продуктами горіння загинули люди
08:55, 16 січня 2013Новини регіонів
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Курили у ліжку
Вчора о 16.50 у Скадовську Херсонської області у приватному житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні загорівся матрац, внаслідок чого від отруєння продуктами горіння загинуло троє осіб.
О 17.20 пожежно-рятувальним підрозділом пожежу було ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Херсонській області.
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