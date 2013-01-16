У Керчі затримано жінку, яка вбила власних дітей та матір

У Керчі міліція затримала 34-річну місцеву жительку, підозрювану у вбивстві двох власних дітей і матері.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в АРК, діти 2006 і 2010 років народження, а також 60-річна мати підозрюваної проживали разом з нею в одному з багатоквартирних будинків у Керчі.

Попередньо встановлено, що підозрювана вбила власних дітей та матір ножем. Після скоєного жінка вимила квартиру і, зателефонувавши рідному брату, повідомила про трагедію. Дружина останнього, приїхавши до родичів, повідомила про злочин у міліцію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Працює слідчо-оперативна група. Проводяться всі необхідні слідчі дії.