Полтавщина: міліціонер підробив довідку з наркодиспансеру

У Полтавській області прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно міліціонера, який керував автомобілем у нетверезому стані й потім підробив довідку з наркодиспансеру.

Як повідомила УНІАН старший прокурор прокуратури Полтавської області з питань захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення Марія Цибульська, в грудні минулого року Карловський районний суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно інспектора патрульної служби, старшого сержанта міліції Полтавського міського управління УМВС України в області. "Підставою для ухвалення судом такого рішення став висновок Полтавського обласного наркологічного диспансеру, що суперечить висновку Карловської районної лікарні про нетверезість водія. Проте під час перевірки обласна прокуратура з`ясувала, що в висновку наркодиспансеру правоохоронець підробив час проведення медичного огляду, вказавши, що він був оглянутий в обласному центрі за годину після огляду в районній лікарні. Насправді ж медичний огляд у наркодиспансері здійснювався майже через 6 годин», - сказала М.Цибульська.

За апеляційною скаргою прокуратури Полтавської області Апеляційний суд області скасував ухвалу Карловського районного суду про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно інспектора. Його визнано судом винним за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння) й оштрафовано більш ніж на 3 тис. грн. Міліціонера звільнено з роботи.

Крім того, стосовно інспектора патрульної служби прокуратура області почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (підроблення офіційних документів) КК України.

Довідка УНІАН. Згідно з ч. 4 ст. 266 КУпАП огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп`яніння здійснюється в установах охорони здоров`я не пізніше 2 годин із моменту встановлення підстав для його здійснення.